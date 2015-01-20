На Донетчине расследуют участие 13 судей в террористической организации «ДНР»

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, ведомство контролирует ход расследования уголовного производства, начатого по ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (создание террористической группы или террористической организации) по факту участия судей в деятельности «Донецкой народной республики». Санкция этой статьи предусматривает от 8 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Установлено, что так называемый глава террористической организации «ДНР» назначил руководителей специализированных и территориальных судов.

Читайте такжеВ оккупированном Крыму скрываются почти сто судей - Минюст

Среди новоназначенных сторонников деятельности «Донецкой народной республики» судьи Апелляционного суда Донецкой области (Ларина, Стратейчук, Безрученко), судьи Апелляционного административного суда (Мальцева, Шумакова), судья Окружного административного суда (Наумова), судьи Калининского районного суда г. Донецка (Клешнева, Егорова, Митьков), судья Кировского районного суда г. Донецка (Жовтый), судья Никитовского районного суда г. Горловки (Федько), судья Буденновского районного суда г. Донецка (Таранева), судья Центрально-городского района суда г. Макеевки (Еремина).

Досудебное расследование по факту участия судей в деятельности «ДНР» продолжается. Другие лица, причастные к деятельности террористической организации, устанавливаются.