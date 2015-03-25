Судью Оберемко, угрожавшего застрелить сотрудника ГАИ, отстранили от должности

Высшая квалификационная комиссия судей Украины отстранила от должности судью Макаровского районного суда Киевской области Владислава Оберемко, которой угрожал оружием инспектору ГАИ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины, соответствующее решение по представлению ГПУ было принято комиссией на заседании.

"Генеральный прокурор обратился с соответствующим ходатайством в Высшую квалификационную комиссию судей в отношении судьи Оберемко в связи с расследованием уголовных производств, в которых ему сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 345 (угроза в отношении работника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 129 (угроза убийством), а также ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины", - отметили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Читайте такжеУ скандального судьи Оберемко отобрали разрешение на оружие

Как сообщал УНИАН, 1 марта сотрудники ГАИ остановили внедорожник BMW Х-5, за рулем которого находился судья Оберемко, в связи с нарушением им правил дорожного движения. При оформлении протокола судья угрожал пистолетом инспектору ГАИ, а также журналисту, который снимал инцидент на камеру.

2 марта прокуратура Киева открыла уголовное производство в отношении судьи.