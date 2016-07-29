В Одессе завершено расследование покушения на криворожского активиста Штефана и его помощника

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, 28 июля прокуратура области направила в Приморский районный суд города обвинительный акт в отношении жителя Одессы, который подозревается в покушении на убийство двух человек (ч. 2 ст. 15, п. 1, п. 13 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

«По ходатайству прокуратуры мужчине, который ранил двоих мужчин в Клубничном переулке, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», - отметили в пресс-службе.

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Как сообщал УНИАН, 24 января в Одессе неизвестный тяжело ранил из огнестрельного оружия председателя общественной организации «Союз граждан Криворожья» Владислава Штефана и его помощника. Полицейские установили, что потерпевшие вышли из отеля в Клубничном переулке, к ним подошел неизвестный с собакой и начал стрелять. 9 февраля в Одессе был задержан подозреваемый в покушении - 42-летний местный житель.

В общественной организации считают, что покушение на жизнь Штефана связано исключительно с его общественно-политической деятельностью.

В правоохранительных органах заявили, что нападение связано с конфликтом, возникшим на бытовой почве. По словам правонарушителя, накануне преступления он, двигаясь на своем автомобиле, не смог разъехаться с машиной, в котором находились пострадавшие, которые якобы угрожали ему оружием. На следующий день злоумышленник встретил этих граждан у отеля и стрелял в них из пистолета, который ранее якобы нашел.