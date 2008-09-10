В Украине все чаще из газовых труб течет вода

В симферопольской 9-этажке из газовой трубы пошла вода.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС Украины в Крыму.

В газовой трубе в первом подъезде многоэтажки вместо газа оказалась вода - обошлось без серьезных последствий, сейчас выясняется виновный произошедшего,

Сотрудники горгаза были удивлены произошедшем и отключили от газоснабжения 16 квартир.

По предварительной версии, кто-то из жильцов осуществлял установку газовой колонки. «Вероятно, установка колонки осуществлялась без лицензии на право производства этих работ, и по ошибке в газовый стояк подключили воду», - отметили в МЧС.

В настоящее время проводятся ремонтные работы.

Это не первый подобный случай в Украине.

Как сообщал УНИАН, в июне сего года в Донецке, в одном из подъездов дома по улице Краснофлотская из-за неправильно смонтированных труб в течение трех дней в квартирах жильцов из конфорок вместо газа шла вода.