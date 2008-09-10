Тимошенко заявляет, что правительство справилось с инфляцией

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что по результатам последних двух месяцев в Украине зафиксирована дефляция, и это свидетельствует о том, что правительство справилось с инфляцией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на заседании Кабинета министров.

«Второй месяц мы демонстрируем достаточно последовательную и четкую антиинфляционную политику, и мы получаем результаты. Два месяца дефляции - этого уже не было много лет. Можно сказать сегодня, что с таким явлением,как инфляция, практически мы справились», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, подчеркнув, что сейчас необходимо добиваться ценовой стабильности по каждой группе товаров.

Как сообщалось, 3 сентября на брифинге Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО констатировал, что из-за популистской политики правительства годовая инфляция в государстве составила 34%.

По словам Президента, вместо системных реформ правительство начало новое перераспределение собственности и абсолютно популистскую раздачу льгот, денег, а зачастую и земли.

“Последствия, убежден, ощутил на себе каждый украинец - это самая высокая в регионе, в Европе инфляция. В годовом исчислении она сегодня составляет 34%”, - отметил глава государства.

В.ЮЩЕНКО напомнил, что его требования защитить людей от инфляции путем внесения изменений в государственный бюджет были проигнорированы и в марте, и в мае, и в июне.

По данным Госкомстата, в Украине в августе к июлю 2008 года зафиксирована дефляция на уровне 0,1%, в августе т.г. к августу 2007 года инфляция составила 26%.

С начала текущего года (август т.г. к декабрю 2007 года) рост потребительских цен составил 14,8%. Индекс потребительских цен за январь-август 2008 года, по сравнению с соответствующим периодом 2007 года, увеличился на 26,4%.

Справка УНИАН. В Украине в августе 2007 г. к августу 2006 года инфляция составила 14,2%, в январе-августе к аналогичному периоду 2006 года - 11,6%. В августе 2007 г. против июля 2007 г. инфляция составила 0,6%, в январе-августе 2007 г. (к декабрю 2006 года) - 6,2%.

В июле Всемирный банк увеличил прогноз роста ВВП Украины по итогам 2008 года с 5,5 до 6%, а также ухудшил прогноз инфляции с 17,2 до 21,5%

По прогнозам Европейского банка реконструкции и развития, среднегодовая инфляция в Украине в 2008 году составит 11,7%, рост ВВП – 5,5%.

В апреле 2008 года Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз роста ВВП Украины в 2008 году с 5,4% до 5,6%, а также ухудшил прогноз инфляции (декабрь к декабрю) с 10,6% до 17,1%.

Инфляция по итогам 2007 года (декабрь к декабрю) составила 16,6%, в 2006 году - 11,6%, в 2005 году - 10,3%.

В июле правительство ухудшило прогноз роста инфляции по итогам 2008 года с 9,6% до 15,3%, индекса цен производителей промпродукции - с 19,2% до 24,6%.