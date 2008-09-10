Военный скандал: российские истребители не пустили в Крым

Министерства обороны Украины и России пока не договорились об условиях тренировок российских военных летчиков на украинском тренировочном комплексе палубной авиации «Нитка», расположенном около города Саки в Крыму.

Как сообщает газета «Дело» (№ 162 от 10 сентября 2008 года), эти ежегодные учения российских ВВС впервые за 10 лет могут быть отменены.

По информации издания, до 20 самолетов Су-33, Су-27 и Су-25 должны были прибыть на полуостров еще неделю назад. Однако военное руководство двух стран не смогло договориться об условиях проведения учений. В результате группа корабельного истребительного авиационного полка Северного флота России вернулась на место своего базирования – Кольский полуостров.

Ранее замкомандующего морской авиацией ВМФ России генерал-майор Николай КУКЛЕВ заявил, что «Киев отказал россиянам из-за российско-грузинского конфликта», пишет «Дело».

Однако, как сообщил изданию высокопоставленный источник в Минобороны Украины, причина скандала иная. Российские военные, кроме своей авиации, пригласили на учения иностранцев, которым Москва продает свои самолеты. Предполагалось, что пилоты третьих стран примут участие в тренировочных полетах. Минобороны Украины выступило против намерений россиян. Соглашение между двумя странами от 1997 года об использовании полигона предусматривает проведение учений в Крыму лишь российской стороной.

Официально о возникших проблемах на полигоне «Нитка» вчера заявил и Министр обороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ. Однако он не пояснил сути конфликта.

Как предполагает «Дело», причиной отказа российским летчикам могла стать и задолженность перед Украиной за аренду полигона.

Учения обычно длятся до двух месяцев, и сутки полетов на полигоне обходились россиянам в 6 тысяч долларов. В прежние годы уже были инциденты, когда россияне затягивали с оплатой, при этом обвиняя Украину в срыве учений.

Следует отметить, что «Нитка» – уникальный и единственный тренировочный комплекс на территории СНГ, который полностью имитирует условия взлета и посадки палубной авиации авианосцем.