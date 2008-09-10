Убийца беременной женщины получил пожизненное

Апелляционный суд Крыма назначил убийце беременной женщины самое суровое наказание - пожизненное заключение. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.

Прокуратура информирует, что 41-летний житель Симферополя заподозрил женщину в краже у него 3 тыс. грн. Добиваясь признания в краже, он задушил женщину, а затем, чтобы скрыть преступление, сбросил ее тело с балкона.

Государственный обвинитель полностью довел в суде вину подсудимого в совершении преступления, предусмотренного п.2, 13 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины - преднамеренное убийство женщины, которая находилась в состоянии беременности, лицом, ранее совершившим преднамеренное убийство. Обвинитель попросил назначить убийце наказание в виде пожизненного заключения. Апелляционный суд согласился с прокурором и назначил это наказание.