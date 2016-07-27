В организации "Никто кроме нас" назвали имя подозреваемого в уничтожении оружия "беркутовцев" с Майдана

Об этом заявил член ГО "Никто кроме нас" Юрий Слинявчук, передает "112 Украина".

"Да, действительно, подозрение вручили Александру Ивановичу Ковалеву", - подтвердил он, добавив, что в тот момент сотрудникам "Беркута" скрыться из Киева помогали многие - и афганцы, и народные депутаты. А тот факт, что оружие нашли еще в 2015 году, а обнародовали только сейчас и объявили о подозрении только сейчас, Слинявчук считает клеветой.

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"Власть сама знает этих убийц, кто убивали людей на Майдане они знают, но они скрывают. Поэтому пытаются очернить нашу организацию и нашего руководителя", - убежден он.

Ранее руководитель департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк заявил, что побег большинства "беркутовцев" после Майдана и сокрытие оружия расформированного спецподразделения "Беркут" организовал один из руководителей общественной организации "Никто кроме нас", которая объединяет участников боевых действий в Афганистане.