Следствие изучает записи с камер наблюдения в радиусе нескольких километров от места жительства Шеремета

Об этом глава Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе сообщила сегодня в эфире телеканала «112 Украина».

«Мы работаем по нескольким направлениям – это техническая составляющая, просмотреть записи с камер не только в радиусах нескольких метров, где жил потерпевший, но и в радиусе нескольких километров – это очень важно», - заявила она.

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«Второе – это допросить несколько сотен свидетелей, которые могут нам как-то помочь. По этому поводу есть очень широкая информация, и как только приедет министр - он через несколько дней приедет – он получит всю объективную информацию», - добавила Деканоидзе.

Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб 20 июля в центре Киева в результате взрыва автомобиля. Автомобиль принадлежал руководителю издания "Украинская правда" Елене Притуле, но ее в машине не было.

Полиция квалифицирует гибель журналиста как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. К расследованию убийства подключились специалисты ФБР США.

22 июля в СМИ появилось видео с камер наблюдения, из которого видно, как мужчина и женщина минируют автомобиль Притулы.