Полиция: основная версия убийства Шеремета – его профессиональная деятельность

Как сообщили УНИАН в Департаменте коммуникации Национальной полиции Украины, таковы результаты работы опергруппы по состоянию на вечер пятницы, 22 июля.

Всего над раскрытием убийства Шеремета круглосуточно работает группа в составе 50 специалистов.

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Как основную версию группа рассматривает совершение убийства журналиста в связи с его профессиональной деятельностью, также рассматриваются и другие версии совершения преступления.

В ходе следствия правоохранители уже изъяли и продолжают изымать видео с камер наблюдения и регистраторов автомобилей возле дома погибшего. Также изымается видео вблизи места взрыва.

Видео, которое было опубликовано в Интернете, рассматривается как вещественное доказательство. Опергруппа устанавливает личности людей с этого видео, а также предполагает, что они могут быть причастны к взрыву.

В то же время правоохранители подчеркивают, что публикация подобной информации «в погоне за сенсацией» может серьезно отбросить назад следствие.

В Нацполиции призвали журналистов предоставлять имеющиеся у них материалы следователям, тем самым способствуя раскрытию этого резонансного преступления.

Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб 20 июля в центре Киева в результате взрыва автомобиля.

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Полиция квалифицирует гибель Шеремета как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей.

Президент Украины Петр Порошенко попросил помощь у международных партнеров и обсудил с Посольством США в Украине привлечение к следственной группе экспертов ФБР, которые имеют уникальные методы в исследовании взрывной техники.

Вскоре Госдепартамент США заявил, что ФБР подключилось к расследованию убийства журналиста Шеремета.

Сегодня в Киеве в Украинском доме прошла церемония прощания с погибшим журналистом.

Похороны Павла Шеремета состоятся завтра на его родине - в Минске.

Сегодня генпрокурор Юрий Луценко заявил, что убийца журналиста был не один, это была группа лиц, часть которой зафиксирована на видео.