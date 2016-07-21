Нелегальный вывоз авто из ЕС на Львовщине: таможенник устроил погоню и выбрасывал деньги из окна машины (фото, видео)

Об этом сообщил военный прокурор Львовского гарнизона Владислав Савинец, передает ZIK.

Установлено, что инспектор таможенного пункта пропуска "Угринов" Львовской таможни, инспектор пограничного пункта пропуска "Павловичи" Львовского пограничного отряда и двое гражданских лиц требовали и получили более 60 тыс. грн взятки от гражданина Украины за организацию перемещения без таможенного оформления через государственную границу Украины четырех автомобилей с иностранной регистрацией.

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Часть взятки в размере 700 долларов США злоумышленники получили как раз вчера.

Главным в этой схеме был работник таможни (1988 г. р.), а пограничник выступал посредником между ним и гражданскими лицами. За беспошлинный ввоз автомобилей они брали от 500 до 2 тыс. долл. За смену таких авто могло проходить около 20.

Сейчас эти лица задержаны и находятся в изоляторе. Сегодня им должны сообщить о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды с вымогательством), а завтра должен рассматриваться вопрос об избрании им меры пресечения.

Задержание подозреваемых произошло вчера, когда они возвращались со смены. "Работник таможни, который был за рулем своего авто, сопротивлялся, чуть не сбил руководителя подразделения полиции и выбросил из окна деньги, но это было недалеко от того места, где его задержали", – сказал прокурор.

По его словам, подозреваемого преследовали два автомобиля правоохранителей, при этом он создавал опасность для дорожного движения – ехал по встречной и на красный свет. Задержать его удалось около 11 часов. в районе вул. Мазепы во Львове.