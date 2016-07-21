Помощник генсека ООН: Нам регулярно сообщают о неофициальных тюрьмах СБУ на Донбассе

Об этом Шимонович рассказал в интервью журналу Новое время.

"ДНР/ЛНР установили произвольную систему правил, подавили любое инакомыслие и создали сеть мест лишения свободы, в которых содержащихся под стражей пытают и подвергают жестокому обращению. Так называемое министерство государственной безопасности ДНР стало главным органом, ответственным за проведение репрессивных обысков домов, арестов и задержаний. И, к сожалению, у нас есть задокументированные факты того, что подобное происходит также на территории, подконтрольной Украине", - утверждает Шимонович.

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"Мы не знаем обо всех случаях, но регулярно получаем сообщения о наличии неофициальных мест содержания под стражей в зоне конфликта, в которых люди содержатся без связи с внешним миром и нередко подвергаются пыткам и жестокому обращению, что органы власти систематически отрицают. Большинство случаев, задокументированных в течение последних месяцев, относятся к более ранним периодам конфликта - 2014-му и началу 2015 года", - рассказал помощник генсека ООН.

"Они показывают, что чаще всего такие нарушения совершали члены добровольческих батальонов (часто совместно со Службой безопасности Украины), тогда как информация, относящаяся ко второй половине 2015-го и 2016 году, в основном говорит о вовлечении СБУ. СБУ по-прежнему отрицает сам факт наличия неофициальных мест содержания под стражей, а также скрывает информацию о судьбе и местонахождении лиц, подвергшихся насильственному исчезновению", - говорит Шимонович.

"Сотрудники СБУ продолжают настаивать, что сообщения о нарушениях, задокументированных нами, являются “необоснованными инсинуациями”, посредством которых преступники пытаются выставить себя жертвами. По состоянию на март 2016-го нам были известны имена 15 мужчин и одной женщины, которые содержались в здании СБУ в Харькове. 20 апреля сотрудники секретариата уполномоченного Верховной рады по правам человека провели инспекционный визит без предупреждения и не обнаружили ни одного задержанного. Через несколько дней мы узнали из достоверного источника, что 20 апреля задержанным приказали собрать свои вещи и на 24 часа перевели их в другое место", - сообщил помощник генсека ООН по правам человека.