Европа не должна зависеть от нефти и газа из России

Премьер-министр Великобритании Гордон Браун заявил, что Запад не должен быть в энергетической зависимости от России, пишет в воскресенье британский еженедельник Observer.

"Никакое государство не должно иметь энергетическое господство над Европой", - цитирует издание слова Брауна. Британский премьер пообещал принять срочные меры, чтобы не допустить зависимость Британии от российской нефти и газа. Такие действия включают в себя отказ от нестабильных или ненадежных энергетических партнеров, поиск новых запасов газа и нефти, развитие атомной энергетики и использование альтернативного топлива, отмечает издание.

Премьер также призвал активнее инвестировать в строительство газопровода от Каспийского моря, по которому в обход России будет доставляться газ через Турцию в Европу.