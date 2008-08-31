Европа не должна зависеть от нефти и газа из России

10:55, 31 августа 2008
Общество
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Британский премьер ищет альтернативу

Премьер-министр Великобритании Гордон Браун заявил, что Запад не должен быть в энергетической зависимости от России, пишет в воскресенье британский еженедельник Observer.

"Никакое государство не должно иметь энергетическое господство над Европой", - цитирует издание слова Брауна. Британский премьер пообещал принять срочные меры, чтобы не допустить зависимость Британии от российской нефти и газа. Такие действия включают в себя отказ от нестабильных или ненадежных энергетических партнеров, поиск новых запасов газа и нефти, развитие атомной энергетики и использование альтернативного топлива, отмечает издание.

Премьер также призвал активнее инвестировать в строительство газопровода от Каспийского моря, по которому в обход России будет доставляться газ через Турцию в Европу.

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