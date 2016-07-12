Заказчика убийства киевского бизнесмена и его семьи, которое инсценировала полиция, приговорили к 10 годам

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, установлено, что обвиняемый, находясь под следствием за совершение мошенничества и присвоение средств, одолжил у своего бывшего партнера 50 тысяч долларов якобы для погашения кредита в банке.

Впоследствии, не имея возможности отдать долг, мужчина решил избавиться от кредитора и одновременно завладеть его имуществом и средствами. Для этого летом 2015 года он подыскал исполнителя, который должен был похитить бизнесмена, его жену и сына, после чего убить их и спрятать тела.

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"Жизнь потерпевшим удалось сохранить благодаря сотрудникам столичной полиции, которые инсценировали совершение преступления", - сказано в сообщении.

Будучи уверенным в том, что все трое членов семьи потерпевшего похищены и принудительно удерживаются в тайном месте, заказчик преступления проник в их дом, чтобы отыскать и завладеть материальными ценностями. Правоохранители задержали подозреваемого "на горячем" в доме потерпевших.

Обуховский райсуд согласился с доводами прокурора, который на судебном заседании предоставил неопровержимые доказательства вины обвиняемого, и назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества.