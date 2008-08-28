Генштаб РФ: украинцы помогают Грузии налаживать войсковую радиосвязь

Грузинских взрывотехников готовит британская неправительственная организация, а войсковую радиосвязь помогают устанавливать украинские специалисты.

Как передает “Радио Маяк”, об этом сегодня заявил заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил России Анатолий НОГОВИЦЫН.

“Хотелось бы обратить ваше внимание на то, что мероприятия по восстановлению боеспособности национальных вооруженных сил осуществляются при непосредственной поддержке иностранных государств. Так, нами установлено, что подготовка специалистов взрывотехников осуществлялась из британской неправительственной организацией "Хало Траст". Кроме того, для оказания технической помощи в развертывании радиосети управления связи сухопутных войск Грузии прибыли украинские специалисты”, - сказал он.