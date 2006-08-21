Кабмин подписал меморандум с нефтетрейдерами

Сегодня Кабинет Министров Украины подписал меморандум о партнерстве с предприятиями и компаниями, которые осуществляют деятельность на внутреннем рынке нефти и нефтепродуктов.

Как передает корреспондент УНИАН, от имени правительства меморандум подписал премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ, со стороны компаний – президент ОАО «Лукойл» (Россия) Вагит АЛЕКПЕРОВ, президент ОАО «Группа Альянс» (Россия) Муса БАЖАЕВ, председатель правления ЗАО «Укртатнафта» Сергей ГЛУШКО, генеральный директор ОАО «Донбаснефтепродукт» Александр ДЕМЬЯНЕНКО, совладелец группы компаний «Континиум» Игорь ЕРЕМЕЕВ, член наблюдательного совета ОАО «Укрнафта» Игорь КОЛОМОЙСКИЙ, генеральный директор ОАО «Концерн Галнафтогаз» Юрий КУЧАБСКИЙ, генеральный директор ООО «Альфа-нафта» Айк ПАМБУХЧЯН, генеральный директор ОАО «Татнефть» (Россия) Шафагат ТАХАУТДИНОВ, исполнительный директор нефтяной компании «ТНК-ВР» Герман ХАН.

Как отметил В.ЯНУКОВИЧ, главная цель подписания меморандума - создание «нормального рынка нефти и нефтепродуктов. «Мы делаем ударением, что мы отдаем предпочтение рыночным отношениям… чтобы были созданы общие правила игры… результат – стабильность ценовой политики», - отметил премьер-министр.

Согласно меморандуму, Кабинет Министров Украины обязался создать экспертно-аналитическую группу под председательством вице-премьер-министра по вопросам ТЭК Андрея КЛЮЕВА в составе представителей центральных органов исполнительной власти и компаний, которая разработает механизм создания стабилизационного резерва нефти и нефтепродуктов, разработает проекты нормативно-правовых актов и решений, а также отработает вопросы относительно системы регулирования импорта и экспорта нефтепродуктов с учетом необходимости ресурсного обеспечения спроса и изменения цен на нефть и нефтепродукты.

В свою очередь, согласно документу, компании обязались увеличить объемы переработки нефти и производство нефтепродуктов в объемах, которые полностью обеспечат спрос отечественных потребителей, наращивание экспортных возможностей нефтеперерабатывающих предприятий и увеличение доли нефтепродуктов в общем объеме экспорта, проведение реконструкции и модернизации нефтеперерабатывающих предприятий с целью увеличения глубины переработки нефти и производства нефтепродуктов в соответствии с требованиями европейских стандартов и др.

В документе не указан ни один ценовой параметр на нефтепродукты.