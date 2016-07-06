Более 40% опрошенных украинцев назвали членство в НАТО основной гарантией нацбезопасности

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива и социологической службой Центра Разумкова, которые обнародовала сегодня на пресс-конференции политический аналитик Фонда «Демократические инициативы» Мария Золкина.

По ее словам, по сравнению с 2012 годом, доля тех, кто считает этот путь лучше, чем любые другие гарантии безопасности, возросла более чем втрое.

«Лучшим стимулятором того, чтобы изменились отношения к НАТО, были события 2014 года - в мае начала стремительно расти ориентированность населения на НАТО как на гарантию национальной безопасности Украины. Так, если в спокойном 2012 году гарантию безопасности в членстве НАТО видели всего 13% украинцев, то в мае 2014 таких было 33%. По состоянию на май этого года количество сторонников членства в НАТО составляет 43%», - сообщила она.

По мнению директора Фонда «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива Ирины Бекешкиной, тема НАТО «перешла в центр внимания, потому что стало понятно, что с таким соседом, как РФ, проблема безопасности становится в полный рост».

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Как показало исследование, в течение последних лет кардинально изменилась и региональная карта поддержки НАТО. Так, в 2012 году в Западной Украине 37% населения поддерживали членство в НАТО, а 34% отдавали предпочтение внеблоковому статусу. На Донбассе поддерживали членство в НАТО – 1%, 14% - в центре Украины.

В 2014 году начался рост приверженности НАТО. По состоянию на май 2016 года в центральной Украине членство в НАТО считают залогом безопасности 46% (в апреле 2012 – 14%), на юге – 19% (в апреле 2012 – 7%). Социологи также отмечают, что наиболее существенный рост ориентации на НАТО произошел в общественном мнении тех, кто проживает на востоке Украины. Так, в восточных областях в 2012 году членство в НАТО поддерживали 2%, в мае 2016 г. – 29%, на Донбассе – 1% и 24%, соответственно.

Опрос был проведен с 11 по 16 мая 2016 года. Всего опрошено 2016 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением АР Крым и временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2, 3%.

Опрос осуществлялся при финансовой поддержке программы MATRA посольства Королевства Нидерландов и Национального фонда поддержки демократии (США).