Бывший политзаключенный РФ Афанасьев получил квартиру

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГУД.

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«Сегодня Геннадию Афанасьеву был вручен ключи от меблированной квартиры, куда он может уже вселиться», - говорится в сообщении.

Сам Афанасьев на своей странице в Facebook написал: «на Прошлой неделе имел встречу с руководителем ГУД делами Сергеем Борзовым, который пообещал решить проблему. И вот сегодня получил ключи от квартиры, в которой я буду жить и надеюсь, что это место станет моим домом на долгие времена».