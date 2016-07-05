Бывший политзаключенный РФ Афанасьев получил квартиру
18:47, 05 июля 2016Общество
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Временно исполняющий обязанности руководителя Государственного управления делами Сергей Борзов вручил освобожденному из российского заключения Геннадию Афанасьеву ключи от квартиры.
Бывший политзаключенный получил квартиру / Facebook / Геннадий Афанасьев
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГУД.
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«Сегодня Геннадию Афанасьеву был вручен ключи от меблированной квартиры, куда он может уже вселиться», - говорится в сообщении.
Сам Афанасьев на своей странице в Facebook написал: «на Прошлой неделе имел встречу с руководителем ГУД делами Сергеем Борзовым, который пообещал решить проблему. И вот сегодня получил ключи от квартиры, в которой я буду жить и надеюсь, что это место станет моим домом на долгие времена».
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