Журналисты показали коллекцию домов "серого кардинала" украинской политики Медведчука (фото)

Чтобы собрать собрать "полную коллекцию имений" Медведчука, журналистам пришлось проехать через полстраны. Отправная точка – Закарпатская область, село Ждениево, передает Слідство.Інфо.

Именно здесь в начале 2000-х стартовало масштабное строительство. Отмечается, что местным объяснили – здесь будет то ли спортивная, то ли реабилитационная база футбольного клуба "Динамо Киев". Но забыли добавить о поместье фирмы, конечным бенефицеаром которой является Медведчук.

Сейчас единственным бенефицеаром нескольких сотен гектаров леса в Ждениеве, находящихся в собственности и аренде "Динамо" и компании "Спорт-тур", является Медведчук.

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Согласно расследованию, здесь, среди леса, раскинулись целое маленькое королевство. Правда, увидеть его очень непросто. Единственный цивилизованный подход к "зоне Медведчука", по словам журналистов, перекрыт шлагбаумом и контролируется агрессивными охранниками.

Кроме того, в маленьком курортном селе Волосянка, в нескольких километрах от известного всем Славского, размещена туристическая база фирмы Виктора Медведчука.

По документам, владельцем этой пока не введенной в эксплуатацию базы является фирма "Форпостинвест", ее единственный учредитель – сам Медведчук.

Базируется "Форпостинвест" в центре Львова, в старинном доме. Правда, в нем только жилые квартиры, офисов нет.

Также журналисты рассказали, что на берегу реки Стугна, в Обуховском районе Киевщины, несколько десятков гектаров земли были выделены фирме Медведчука "Спорт-тур" еще в 2000-х годах под рекреационный объект.

Также коттедж "Спорт-тура" Медведчука есть и на Оболонской набережной. 608 квадратных метров недвижимости и земля под ней достались фирме политика в июле 2013 года.

Кроме коттеджа на набережной Днепра, уже в другой компании политика "Укркапитал" в Киеве есть 13 квартир в элитном доме на бульваре Шевченко,27-Б, и 11 квартир в любимом доме Виктора Януковича на Грушевского, 9а. Плюс, структурам Медведчука принадлежит и дом в самом сердце Киева – на улице Тургеневской.

Также стало известно, что фирма Медведчука "Терра-Инвест" и близка к Клименко компания "Голдвейн" разыграли партию, в которой первая взяла участок в аренду, а вторая – ее же в субаренду.

Еще одна роскошная дача фирмы Медведчука расположена в оккупированном Крыму, в Симеизе. Именно в этом легендарном поместье на берегу моря Медведчук в 2012-м принимал Владимира Путина. Последний, по данным СМИ, тогда активно пытался склонить Януковича к отказу от евронаправлении. Явно не последняя роль в этом отводилась Медведчуку.

Кроме того, в Оболонском районе, на улице Вышгородской расположен единственный записан напрямую на Виктора Медведчука дворец. Этот участок был частью земель под государственными дачами в "Пуще-Водице". В 2002-м году Кабмин распорядился изъять в Пуще более 22 гектаров в пользу "Динамо Киев", а уже в 2003-м более 6 гектаров из них выкупил Виктор Медведчук.