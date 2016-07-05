Дело скандального экс-ректора: прокуратура просит для Мельника 12 лет тюрьмы за присвоение госимущества

Как сообщили УНИАН в пресс-службе облпрокуратуры, ему инкриминируется ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.

«Досудебным расследованием установлено, что в течение 2007-2008 годов экс-ректор налоговой академии, не имея законных полномочий, осуществил отчуждение 4 объектов государственной собственности обществу, учредителями которого являются его жена и сын», - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что отчужденное имущество, которое было в оперативном управлении Национального университета ГНС Украины, находилось в Киевской, Хмельницкой областях, а также в г. Симферополь.

По данным следствия, размер нанесенного государству ущерба превышает 33 млн грн.

«За содеянное уголовное правонарушение бывшему служащему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества», - добавили в прокуратуре.

Как сообщал УНИАН, Мельник был задержан 27 июля 2013 года во время получения от двух граждан взяток за поступление их родственников в Национальный университет Государственной налоговой службы.

В августе 2013 года Мельник сбежал из-под домашнего ареста, и вернулся в Украину в апреле 2014 года.

24 июня 2014 года Главное следственное управление МВД завершило досудебное расследование по уголовному производству по фактам получения Мельником взяток и направило обвинительный акт в Ирпенский городской суд Киевской области.

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8 июля Ирпенский городской суд вынес оправдательный приговор Мельнику. Генеральная прокуратура Украины обжаловала этот приговор.

В начале ноября Апелляционный суд Киевской области отменил решение суда, которым Мельник был оправдан. Дело было направлено на новое судебное рассмотрение.

В ноябре 2015 Генпрокуратура завершила досудебное расследование по уголовному производству в отношении бывшего ректора Национального университета государственной налоговой службы Украины Петра Мельника.