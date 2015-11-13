Суд отказался снимать арест с имущества экс-ректора Мельника

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил сам Мельник после судебного заседания. Он заверил журналистов, что арестованное имущество ему не принадлежит и что на него записали чужое имущество. «Пока возвращать не хотят», - сказал Мельник.

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Вместе с тем, он отказался отвечать на вопрос, почему защищает в суде чужое имущество, на каком основании и кому оно принадлежит.

Как сообщал УНИАН, Мельник был задержан 27 июля 2013 года при получении от двух граждан взяток за вступление их родственников в Национальный университет Государственной налоговой службы.

1 августа 2013 года Печерский райсуд Киева избрал Мельнику меру пресечения в виде домашнего ареста до 27 сентября включительно. 7 августа на Мельника одели электронный браслет для отслеживания места его пребывания. 9 августа стало известно, что Мельник сбежал из-под домашнего ареста, сняв электронный браслет. 14 августа он был объявлен в международный розыск.

1 апреля 2014 года министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что Мельника задержали в столичном аэропорту «Борисполь», куда он прилетел из Лондона.

24 июня 2014 года Главное следственное управление МВД завершило досудебное расследование по уголовному производству по фактам получения Мельником взяток (ч.4 ст.368 ("принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом") Уголовного кодекса). Ему была избрана мера пресечения в виде залога в размере 609 тыс. грн. Кроме того, наложен арест на объекты недвижимости и средства, которые ему принадлежат. Обвинительный акт был передан в Ирпенский городской суд Киевской области.

28 мая этого года Мельник был уведомлен о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191 "(присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением") и ч.2,3 ст.368 ("принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

8 июля Ирпенский городской суд вынес оправдательный приговор Мельнику. Генеральная прокуратура Украины обжаловала этот приговор.

В начале ноября Апелляционный суд Киевской области отменил решение суда, которым был оправдан Мельник.