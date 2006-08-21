О планах ”Укрзалізниці” расскажет и.о. генерального директора В.Козак. Пресс-конференция в Киеве

13-30 - Состоится пресс-конференция и.о. генерального директора государственной администрации железнодорожного транспорта "Укрзализныця" В.Козака на тему "Финансово-экономическое состояние "Укрзализныци" и планы развития железных дорог Украины" (ул. Рейтарская, 8/5а). Нужна аккредитация. Телефоны: 465-14-77, 465-12-72 , 8(067) 466-14-43.

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