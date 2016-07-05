Резонансное ДТП с участием пьяного чиновника "Укрзализныци": виновнику сообщено о подозрении
Водителю автомобиля, который совершил столкновение с автомобилем фотокорреспондента Макса Левина, сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.
Киево-Святошинская местная прокуратура осуществляет процессуальное руководство по уголовному производству по факту совершения дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в воскресенье, 3 июля, в г. Боярка Киевской области.
Также у водителя отобрана кровь для проведения судебной токсикологической экспертизы.
Досудебное расследование продолжается.
Как сообщал УНИАН, утром 4 июля народный депутат фракции «Народный фронт», советник министра МВД Антон Геращенко на своей странице в сети Facebook написал, что накануне на дороге, ведущей на Боярку Киевской области, в машину известного журналиста Левина, в которой он ехал вместе с женой и тремя детьми, въехал пьяный водитель Audi Q7. В результате аварии жену журналиста и одного из его малолетних сыновей доставили в больницу с многочисленными травмами.
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Пьяным водителем оказался начальник отдела грузовых перевозок "Укрзализныци" Иван Федорко.
Министр инфраструктуры поручил председателю правления публичной акционерной компании "Укрзализныця" Войцеху Бальчуну уволить Федорко с занимаемой должности. Потом "Укрзализныця" сообщила об увольнении Федорко и выразила сочувствие пострадавшим в ДТП и надежду на объективное расследование инцидента правоохранительными органами.
По данным СМИ, в настоящее время Федорко находится в больнице "Укрзализныци" после ДТП и бегства от врачей, которые пытались сделать тест на содержание алкоголя в его крови.
Геращенко добавил, что к его палате приставили охрану, чтобы не сбежал, сейчас готовятся документы в суд о выборе меры пресечения.