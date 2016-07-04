ДТП с участием пьяного начальника отдела "Укрзализныци": чиновник находится в реанимации, к его палате приставлена охрана

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила председатель Национальной полиции Хатия Деканоидзе сегодня в комментарии журналистам.

«Мы установили его местонахождение и готовы вручить ему подозрение, но сейчас он находится в больнице», - сказала она.

Как сообщает пресс-служба полиции, чиновник находится в реанимационном отделении одного из медицинских учреждений столицы, к нему приставлена охрана.

Как сообщал УНИАН, по данным полиции, дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадала семья журналиста Левина, произошла вчера, 3 июля, в 19.15 на автодороге Заборье-Боярка под Киевом. Водитель автомобиля «Audi Q7» выехал на встречную полосу, где совершил лобовое столкновение с автомобилем «Dacia» журналиста.

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Сегодня утром народный депутат, советник председателя МВД Антон Геращенко сообщил, что за рулем Audi Q7 находился в состоянии алкогольного опьянения директор по грузовым перевозкам и логистике «Укрзализныци» Иван Федорко.

При этом Геращенко отметил, что Федорко сбежал из больницы, где должны были проводить «освидетельствование на алкоголь». Он разыскивается сотрудниками уголовного розыска. По факту ДТП начато уголовное производство.

Впоследствии в «Укрзализныце» сообщили, что руководитель компании Войцех Бальчун отстранил Федорко от исполнения своих должностных обязанностей на период выяснения обстоятельств ДТП.