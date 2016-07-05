Экс-начальнику отдела "Укрзализныци" Федорко вручили уведомление о подозрении в деле о ДТП
03:32, 05 июля 2016Общество
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Экс-директору с грузовых перевозок и логистики "Укрзализныци" Ивану Федорку вручили уведомление о подозрении по делу относительно дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадала семья фотокорреспондента Максима Левина.
Федорко отказывается давать любые показания / facebook.com/anton.gerashchenko.7
Об этом сообщает 112 Украина.
"Представители прокуратуры рассказали, что им удалось вручить уведомление о подозрении господину Федорко. Он ее брать отказывался, поскольку у него не было на тот момент адвоката. Закон разрешил представителям прокуратуры вручить этот документ при двух свидетелях", - отметил он.
При этом корреспондент подчеркнул, что Федорко отказывается давать любые показания относительно дорожно-транспортного происшествия.
Ранее УНИАН сообщал, что прокуроры пришли в больницу "Укрзализныци" для проведения следственных действий в отношении начальника отдела грузовых перевозок и логистики "Укрзализныци" Ивана Федорко.
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