Экс-начальнику отдела "Укрзализныци" Федорко вручили уведомление о подозрении в деле о ДТП

Об этом сообщает 112 Украина.

"Представители прокуратуры рассказали, что им удалось вручить уведомление о подозрении господину Федорко. Он ее брать отказывался, поскольку у него не было на тот момент адвоката. Закон разрешил представителям прокуратуры вручить этот документ при двух свидетелях", - отметил он.

При этом корреспондент подчеркнул, что Федорко отказывается давать любые показания относительно дорожно-транспортного происшествия.

Ранее УНИАН сообщал, что прокуроры пришли в больницу "Укрзализныци" для проведения следственных действий в отношении начальника отдела грузовых перевозок и логистики "Укрзализныци" Ивана Федорко.