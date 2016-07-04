ДТП с участием пьяного начальника отдела "Укрзализныци": прокуроры прибыли в больницу к Федорко (фото)
21:06, 04 июля 2016Мир
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Прокуроры пришли в больницу "Укрзализныци" для проведения следственных действий в отношении начальника отдела грузовых перевозок и логистики "Укрзализныци" Ивана Федорко.
Минут 10 в приемное отделение никого не пускали / ru.espreso.tv
Об этом информирует Эспрессо.TV.
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Сторож сказала, что руководства больницы наверное нет. Минут 10 в приемное отделение никого не пускали. Потом вышел врач и пропустил следователей и прокуроров.
Как сообщал УНИАН, 3 июля по дороге на Боярку в Киевской области начальник отдела грузоперевозок "Укрзализныци" в состоянии алкогольного опьянения за рулем Audi Q7 столкнулся с автомобилем журналиста Левина, который ехал вместе с женой и тремя малолетними детьми.
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