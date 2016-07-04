ДТП с участием пьяного начальника отдела "Укрзализныци": прокуроры прибыли в больницу к Федорко (фото)

Об этом информирует Эспрессо.TV.

Читайте такжеДТП с участием пьяного чиновника "Укрзализныци": медики не дают взять кровь на анализ у Федорко

Сторож сказала, что руководства больницы наверное нет. Минут 10 в приемное отделение никого не пускали. Потом вышел врач и пропустил следователей и прокуроров.

Как сообщал УНИАН, 3 июля по дороге на Боярку в Киевской области начальник отдела грузоперевозок "Укрзализныци" в состоянии алкогольного опьянения за рулем Audi Q7 столкнулся с автомобилем журналиста Левина, который ехал вместе с женой и тремя малолетними детьми.