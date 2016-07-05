Грицак: активная фаза расследования дела незаконной добычи янтаря продолжалась с апреля

Об этом он сказал на брифинге журналистам в Киеве, который транслировался на телеканале "112-Украина".

"Начиная с апреля благодаря совместному фактически оперативному сотрудничеству Службы безопасности главного управления "К" и управление защиты государственной экономики Нацполиции... с апреля активная фаза расследования состоялась местными средствами всех трех правоохранительных органов", - заявил Грицак.

При этом он добавил, что следователи военной прокуратуры зарегистрировали производство.

Как сообщал УНИАН, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко и председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак заявляют о задержании пятерых человек в Ривненской области в деле о незаконной добыче янтаря