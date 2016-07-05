Полиция задержала криминального авторитета, причастного к нелегальной добыче янтаря

Об этом сообщил первый заместитель главы Нацполиции – начальник уголовной полиции Украины Вадим Троян, передает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

Вадим Троян сообщил, что сегодня полицейские задержали в Киеве криминального авторитета по прозвищу «Ушатый». Он является основным координатором и руководителем криминальной структуры, в состав которой входили около 20 человек. Они объезжали районы Ривненской области, распределяли территорию и собирали деньги.

По словам Трояна, основной задачей представителей криминальных группировок было распределение территории между нелегальными копателями янтаря, а также сбор с них денег и передача средств организаторам незаконного бизнеса.

Первый заместитель главы Нацполиции отметил, что к задержанию представителей криминального мира привлекли бойцов спецподразделения полиции «КОРД».