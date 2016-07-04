Аваков: В незаконной добыче янтаря подозревается 32 человека

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Аваков сказал на брифинге в Киеве.

"32 человека фиксированы нами на сегодняшний день и подозреваются в совершении преступлений в единой группе", - сказал Аваков.

В этой связи он продемонстрировал на большом плакате схемы осуществления преступлений, которые реализуются в Ривненской области.

"На сегодняшний день предполагается к задержанию по 208 статье УПК несколько человек. Базово сейчас просматривается пятеро. В зависимости от результатов обыска, Генеральный прокурор, который лично находится на месте, будет принимать решение о развитии данной ситуации", - заявил Аваков.

Также он рассказал, что преступная схема по добыче янтаря делилась на две части.

"Одна из них - это контролирование нелегальной добычи янтаря, когда за каждую помпу и за каждый выход старатели отчисляли дань руководителям из правоохранителей и административной вертикали", - заявил Аваков.

В этой связи он отметил, что речь идет о достаточно значительных денежных суммах. Правоохранители оценивают эти средства в обиход миллионов долларов в один месяц.

"Вторая схема - это манипуляция с местом хранилища изъятого янтаря", - заявил Аваков.

Как сообщал УНИАН, по подозрению в организации преступной группировки по добыче янтаря задержан заместитель прокурора Ривненской области Андрей Боровик.