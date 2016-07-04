По подозрению в организации преступной группировки по добыче янтаря задержан зампрокурора Ривненской области
20:31, 04 июля 2016Общество
1524
По подозрению в организации преступной группировки по добыче янтаря задержан заместитель прокурора Ривненской области Андрей Боровик.
Задержан заместитель облпрокурора Андрей Боровик / УНИАН
Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.
Читайте такжеВо Львовской области пограничники задержали контрабанду камней и изделий из янтаря
Она отметила, что речь идет об операции "Янтарь" в Ривне.
"Задержан заместитель облпрокурора Андрей Боровик, которой подозревается в организации преступной группировки по незаконной добыче янтаря в Ривненской области", - написала Сарган.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter