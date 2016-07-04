По подозрению в организации преступной группировки по добыче янтаря задержан зампрокурора Ривненской области

Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

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Она отметила, что речь идет об операции "Янтарь" в Ривне.

"Задержан заместитель облпрокурора Андрей Боровик, которой подозревается в организации преступной группировки по незаконной добыче янтаря в Ривненской области", - написала Сарган.