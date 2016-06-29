На Николаевщине вслед за главой области уволили главного прокурора

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

«В среду, 29 июня, прокурор Николаевской области Вячеслав Кривовяз подал заявление об увольнении из органов прокуратуры. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко удовлетворил заявление В. Кривовяза», - говорится в сообщении.

Читайте такжеСкандал в Николаевской ОГА: Порошенко нашел замену главе Мерикову

В ГПУ добавили, что кадровые решения будут обнародованы 1 июля.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко уволил Вадима Мерикова с должности председателя Николаевской областной государственной администрации.

В начале июня оперативники СБУ совместно с военной прокуратурой задержали за взяточничество группу чиновников во главе с первым заместителем председателя Николаевской облгосадминистрации Николаем Романчуком. Во время обысков, проведенных на рабочих местах и по месту жительства фигурантов дела, в том числе в имении Романчука, были обнаружены чемодан с 300 тыс. долл. и большое количество ювелирных изделий. Под домом Романчука сотрудники спецслужбы обнаружили сеть туннелей, в которых были сейфы с золотыми слитками, старинными иконами, антиквариатом, столовым серебром. В сейфах также хранилась "черная бухгалтерия", доказывающая осуществление коррупционных сделок.