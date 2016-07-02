Суд арестовал начальника Коломыйского военкомата, которого поймали на взятке

Как сообщил УНИАН пресс-секретарь Ивано-Франковского городского суда Михаил Павлюк в пятницу, 1 июля в суд для определения меры пресечения был доставлен жителя Коломыйского района, 1968 года рождения, которого подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса.

Читайте такжеДиректор Карпатского биосферного заповедника задержан на взятке в 1500 долларовПо словам Павлюка, судом установлено, что подозреваемого задержали 29 июня 2016 года в момент получения незаконного вознаграждения, которое он получал через посредника. Поскольку задержанный занимал особо ответственную должность - начальника Коломыйского городского объединенного военного комиссариата, то его действия были квалифицированы, как получение взятки должностным лицом, занимающим особо ответственное положение.

Учитывая все обстоятельства и риски в данном деле и исследовав материалы, суд постановил определить подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.

Кроме того, суд определил ему денежный залог в пределах, установленных УПК для данной категории преступлений.

Другим своим решением Ивано-Франковский городской суд отстранил подозреваемого от занимаемой им должности. Если вину военного комиссара докажут в суде, то ему грозит от 8 до 12 лет лишения свободы.