В Одессе налоговика задержали на взятке в 115 тысяч

Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры, подозреваемый разоблачен департаментом по расследованию особо важных дел в сфере экономики ГПУ совместно с сотрудниками Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ и Главного управления внутренней безопасности ГФС.

Мужчина требовал и получил неправомерную выгоду от представителя предприятия в размере почти 115 тысяч гривень за закрытие уголовных производств и непрепятствование деятельности предприятия.

Читайте такжеВ Харькове при получении взятки задержали руководителя налоговой инспекции

Злоумышленник задержан во время получения второй части неправомерной выгоды в размере 3 тысячи долларов по подозрению в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды служебным лицом, которое занимает ответственное положение, по предварительному сговору группой лиц, соединенное с вымогательством) УК Украины.

Размер неправомерной выгоды, полученной им накануне, составил 1,6 тысячи долларов.

В настоящее время проводится комплекс следственных и розыскных действий с целью установления всех обстоятельств совершенного уголовного преступления, а также решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование продолжается.