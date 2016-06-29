Обыск в жилье прокурора сил АТО: НАБУ назвало причину, объявило подозрение

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НАБУ.

Отмечается, что сегодня в 6:40 детективами НАБУ по месту жительства Кулика были проведены обыски, после завершения которых ему сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 368-2 Уголовного кодекса Украины (незаконное обогащение). «Однако в присутствии понятых и других участников процессуального действия Кулик К.Г. отказался получить письменное уведомление о подозрении, после чего заперся в собственном доме», - сообщили в НАБУ.

Вместе с тем, отмечается, что согласно требованиям Уголовного процессуального кодекса Украины, Кулик считается лицом, которому сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, поскольку данный факт зафиксирован на видеозаписи в присутствии двух понятых.

Читайте такжеНАБУ взялось расследовать приобретение прокурором сил АТО дорогой недвижимости

В НАБУ отметили, что детективами Бюро проводится досудебное расследование по уголовному производству от 25.12.2015 г. по факту незаконного обогащения Кулика. Предварительная правовая квалификация уголовных правонарушений – ч. 2 ст. 368-2 УК Украины.

Ранее народный депутат от «БПП» Валерий Карпунцов сообщил, что следователи НАБУ сегодня провели обыск в доме Кулика.