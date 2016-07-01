Украина подпишет конвенцию о безопасности на футбольных матчах, она предусматривает санкции против фанов

Об этом заявили источники в Совете Европе и в МИД, передает "Европейская правда".

В этот день конвенция будет официально открыта для подписания и к ней одновременно планируют присоединиться около 15 государств, включительно с Украиной. Церемония состоится на парижском стадионе Стад де Франс.

Идея этой конвенции – "создать приветливую атмосферу на стадионе и вне его". Среди прочего, страны-подписанты будут обязаны обеспечить лучшую доступность стадионов для детей, пожилых людей и людей с физическими ограничениями, улучшить санитарные условия и качество мест для отдыха.

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Конвенция предусматривает ряд мер и наказаний для тех посетителей спортивных мероприятий, которые причастны к насильственным и неприемлемым действиям.

В частности, предусмотрены такие наказании как запрет на посещение стадионов, а также запрет на поездки за границу с целью посещения футбольных матчей.

Эти санкции должны действовать как в стране, где совершено нарушение, так и в стране проживания фаната.