В Нацакадемии внутренних дел прошло празднование 95-летия со дня основания (фоторепортаж)

Как сообщает пресс-служба академии, в торжествах приняли участие президент Украины Петр Порошенко, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, глава Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе, руководители отраслевых служб МВД Украины, ветераны и другие почетные гости.

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"Здесь закалялись и закаляются настоящие профессионалы оперативной работы и следствия, эксперты-криминалисты, практические психологи. Я уверен, что молодые офицеры, обогащенные героическим наследием и опытом многих поколений, добросовестно и самоотверженно работать в новых правоохранительных органах", - заявил Порошенко, поздравляя работников и выпускников Нацакадемии.

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Во время церемонии также состоялось чествование минутой молчания памяти тех, кто погиб за Украину в бою.

Кроме того, во время официальной части состоялось выступление ансамбля барабанщиц академии.

Как сообщал УНИАН, 17 июня в Национальной академии внутренних дел прошел выпуск курсантов и их посвящение в защитники правопорядка.