Глава Луганщины пожаловался на выплаты ненастоящим переселенцам: "пенсионный туризм" приносит "большие" деньги

Об этом он заявил в эфире телеканала "112 Украина".

"29 сотрудников соцслужбы, которые у нас есть, должны в течение очень краткого времени проверить 100 тыс. переселенцев. Это нереально. И как вариант, как губернатор, как гражданин Украины, я считаю, что мы должны найти другое решение. Что касается пенсионных выплат, мы должны их оставить, а что касается выплат переселенцам, только одним образом, если на этой территории не живешь, то ты не переселенец, чтобы убрать этот пенсионный туризм. На этом зарабатывается громадное количество денег, мы еще пообщаемся на эту тему, я покажу и расскажу, насколько серьезно разбалансирован рынок, и кто в этом заинтересован", - сказал Гарбуз.

Как сообщалось, ранее вице-премьер-министр Украины Павел Розенко отметил, что правоохранители возбудили более 40 уголовных дел в отношении подозреваемых в организации соцвыплат ненастоящим переселенцам. По его словам, среди подозреваемых есть сотрудники Государственной миграционной службы Украины и управлений социальной защиты населения.

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Напомним, по данным структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций, по состоянию на 13 июня 2016 года насчитывается 1 млн 783 тыс. 900 переселенцев, или 1 млн 444 тыс. 165 семей из Донбасса и Крыма.

Отмечалось, что Украина за два года конфликта выплатила более 57 млрд грн вынужденным переселенцам из Донбасса.