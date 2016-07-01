Минсоц обещает до конца июля запустить единую базу переселенцев

«Предполагается, что система будет введена в полную промышленную эксплуатацию до конца июля этого года», - говорится в сообщении.

Замминистра Мущинин отметил, что такая система является для государства инструментом унифицированного, эффективного и оперативного учета данных о ВПЛ и помощи, направляемой на удовлетворение их потребностей. «Благодаря своим техническим характеристикам система должна решить проблему предотвращения случаев одновременной подачи ВПЛ заявок на пособие в нескольких районах или областях Украины», - цитирует Мущинина пресс-служба.

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Кроме того, по его словам, система является важным инструментом и для ВПЛ и волонтеров, поскольку дает возможность переселенцам просматривать через собственный электронный кабинет актуальные предложения по возможной помощи от волонтерских организаций, информацию о которой последние будут оставлять в системе. «Развернутые сервисы системы существенно улучшают взаимодействие ВПЛ, государственных органов социальной защиты, негосударственных общественных организаций, занимающихся проблемами ВПЛ, и создают условия для упрощения и ускорения процессов оказания помощи тем, кто в ней нуждается больше всего», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 29 июня текущего года на учете находятся 1 млн 788 тыс. 527 внутренних переселенцев из Донбасса и Крыма.

В конце 2015 года были внесены изменения в законы об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц. После этого Кабинет министров должен был привести собственные постановления в соответствие с законодательными изменениями, поскольку их несоответствие вызвало проблемы с выплатами для переселенцев. Соответствующие постановления Кабмин принял 8 июня, а 14 июня они были опубликованы в газете «Урядовий кур’єр».

По словам министра социальной политики Андрея Ревы, теперь органы социальной защиты населения возобновят выплаты около 365 тыс. временно перемещенных лиц, которые были приостановлены из-за несогласованности законодательства, в течение месяца со дня вступления в силу решений Кабмина.

Проект по созданию единой базы ВПЛ осуществляется при поддержке Евросоюза и Международной организации миграции.