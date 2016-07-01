Депутаты-женщины из БПП предлагают Раде увеличить выплаты семьям военных-заложников боевиков

Соответствующий проект закона о внесении изменений в статью 9 закона "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" (относительно обеспечения равенства прав военнослужащих на денежное довольствие) был внесен в ВР 1 июля под №4878.

При этом текст документа на сайте парламента пока отсутствует.

Вместе с тем Геращенко на своей странице в Facebook также сообщила об этой инициативе.

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"Как и обещала вчера на встрече с мамами и женами заложников, зарегистрировала с коллегами по ВР законопроект, который упорядочивает и увеличивает выплаты семьям заложников. Надеюсь, зал поддержит нашу инициативу еще на этой сессии", - написала она.

30 июня она рассказала, что говорила об этом на встрече с семьями заложников, которых удерживают боевики на оккупированных территориях.

"Я подготовила и завтра регистрирую с коллегами законопроект об усилении защиты семей заложников, что позволит семьям военных, являющихся пропавшими без вести или пленными, получать выплаты по тем тарифам, которые сейчас действуют в их частях и войсках", - отметила депутат.