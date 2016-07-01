Прокуратура будет просить суд отправить прокурора сил АТО Кулика под домашний арест

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил первый заместитель руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук.

“Согласовано ходатайство об избрании меры пресечения домашний арест, поскольку лицо трижды не появлялось для предоставления объяснений, а также согласован вопрос о ношении электронного браслета”, - сказал Грищук.

Он отметил, что расследование дела в отношении Кулика началось более полугода назад и на данном этапе следствием собрано достаточно доказательств, чтобы выдвинуть Кулику обвинения.

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Как отметил Грищук, следствие проанализировало состояние Кулика и пришло к выводу, что той зарплаты, которую он получал, "ему хватало бы только на еду, а не на элитные квартиры и автомобили”.

При этом первый заместитель руководителя САП отметил, что “резкое улучшение имущественного состояния Кулика началось с осени 2014 года”.

Как сообщалось, Национальное антикоррупционное бюро Украины подозревает Кулика в незаконном обогащении.

29 июня детективы НАБУ провели обыски по месту жительства Кулика. После завершения следственных действий сыщики сообщили Кулику о подозрении.