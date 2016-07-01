Жительница Житомира, выбросившая новорожденного младенца на помойку, получила условный срок (фото, видео)

Как сообщили корреспонденту УНИАН в прокуратуре Житомирской области, 30 июля Королевский районный суд Житомира приговорил женщину к 3 годам лишения свободы с испытательным сроком в 2 года.

На суде Шкурихина раскаялась в совершенном преступлении и выразила желание заботиться о своем ребенке.

В то же время на суде прозвучало, что в службе по делам детей не считают, что женщина теперь имеет какие-то права на ребенка, которого пыталась избавиться, и чуть не убила.

Суд принял решение, что найденная девочка останется в новой семье, в которой ее удочерили.

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Как сообщал УНИАН, 17 января в Житомире полиция задержала 32-летнюю мать, которая, родив дома ребенка, выбросила его на помойку. Новорожденную девочку спасли прохожие, которые вызвали медиков и правоохранителей.

Богунский районный суд Житомира 26 января вынес постановление об избрании подозреваемой меры пресечения в виде содержания под стражей.

Было начато досудебное расследование, начатое по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 117 (умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка) Уголовного кодекса Украины.

Женщина воспитывает еще двух сыновей в возрасте 12 и 2 лет.