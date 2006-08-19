В Крыму произошла массовая драка россиян и местных жителей

В Крыму в одном из кафе Судака произошла массовая драка между отдыхающими из России и местными жителями, в результате чего один человек погиб и трое получили травмы различной степени тяжести.

Как сообщил корреспонденту УНИАН начальник Судакского городского отдела милиции Александр ПОЛИЩУК, инцидент произошел около половины пятого утра.

"Группы молодых людей из России и Украины отдыхали в кафе "Долстукъ". Между местными и россиянами завязалась драка, причиной которой стало какое-то недоразумение - кто-то не так посмотрел или не так танцевал с девушкой", - рассказал начальник милиции Судака. По его словам, в столкновении участвовали около 20 человек, причем во время драки в ход шла даже монтировка от автомобиля.

В результате драки погиб 22-летний житель Судака (по данным милиции, его мать - крымская татарка, отец – турок-месхитинец), травмы получили 2 россиянина и 1 местный житель. "Это бытовая драка, не нужно ее трактовать как столкновение на межнациональной почве", - подчеркнул А.ПОЛИЩУК.

Он также сообщил, что молодого человека, погибшего в драке, сегодня уже похоронили. Пострадавший в драке судакчанин сейчас находится в Судакской горбольнице, 2 россиянина, получившие травмы, после оказания медицинской помощи от госпитализации отказались.

По факту ночных событий прокурор Судака возбудил уголовное дело по статье 121 части 2 Уголовного кодекса Украины (нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть).

"Зачинщиков драки установит следствие", - сообщил начальник милиции Судака.

По некоторым данным, среди семи российских отдыхающих - шестеро курсантов Рязанского высшего военного командного училища воздушно-десантных войск и один спортивный инструктор.