В ГПСУ попытались объяснить, законно ли пересечение админграницы с Крымом со сменой номеров на машине

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил помощник главы ГПСУ, пресс-секретарь ведомства Олег Слободян.

Представителя Госпогранслужбы попросили прокомментировать ситуацию, когда граждане, которые проживают во временно оккупированном Крыму, при пересечении административной границы с Херсонской областью на машинах должны менять автомобильные номера с российских на украинские.

Слободян признал, что сейчас этот процесс не урегулирован, потому что номера или документы, выданные оккупационными властями, не являются основанием для заезда на материковую Украину.

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Он заявил, что такие номера и документы представителями украинской власти и пограничниками никоим образом не воспринимаются, однако в то же время отметил, что они же могут считаться и "пакетом документов".

"Поэтому, фактически, когда человек выезжает из оккупированного Крыма по одним номерам, а заезжает по другими... Здесь можно вести речь о том, что это двойной пакет документов на транспортное средство, что также противоречит законодательству", - сказал Слободян.

При этом пресс-секретарь Госпогранслужбы отметил, что сами пограничники не уполномочены принимать правовые решения в этом вопросе.

Поэтому, когда такие факты обнаруживаются, привлекаются представители Национальной полиции, Службы безопасности Украины, которые в свою очередь принимают решение о дальнейших правовых и процессуальных действиях.

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Слободян отметил, что в тех случаях, которые известны, ни разу транспортное средство у собственника не изымалось.

Также он задался вопросом, каким образом люди из Крыма оформляют украинские автомобильные номера, потому что, по его словам, когда оккупационные российсие власти выдают свои номера, они изымают украинские. По словам спикера ГПСУ, потом украинские граждане, выезжая на материковую Украину, "находят лазейки" для получения номеров на транспортные средства в соответствующих отделениях, что является незаконным.

"Поэтому об этой ситуации мы также сообщили Национальной полиции, и сейчас совместно, собственно говоря, будем изучать и отрабатывать какой-то механизм вместе с Фискальной службой, Национальной полицией и другими заинтересованными правоохранительными органами", - добавил Слободян.