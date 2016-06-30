В больницах Измаила остается 61 пострадавший от кишечной инфекции - ГСЧС

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Читайте такжеВ Измаиле число пострадавших от кишечной инфекции возросло до 769 человек

В целом в течение 16-29 июня в Измаильскую районную больницу с предварительным диагнозом «острый гастроэнтероколит» обратились 770 человек, из них 448 детей.

Как сообщал УНИАН, пострадавшие от кишечной инфекции начали поступать в медучреждения Измаила с 16 июня. По данным Минздрава, причиной массового заболевания людей в Измаиле стало попадание отходов из уборных домов частного сектора в городскую водопроводную сеть в результате подтопления из-за сильных ливней.