Суд арестовал фигуранта "газового дела" Рябошапку с правом внесения залога в размере 100 миллонов гривень

Адвокаты подозреваемого уже заявили о намерении подать апелляцию на это решение, передает телеканал "112 Украина".

Также суд должен избрать меру пресечения другому фигуранту "газового дела" - Валерию Постному.

Как сообщал УНИАН, 15 июня детективами НАБУ и прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры в рамках расследования коррупционной схемы по перепродаже газа, добытого в рамках совместной деятельности с государственным предприятием «Укргазвыдобування», было проведено 37 обысков во Львове, Днепропетровске и Киеве. В результате были задержаны 10 человек, подозреваемых в причастности к газовой схеме.

17 июня суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней 10 подозреваемым в причастности к преступной схеме хищения газа украинской добычи, которые были задержаны 15 июня.

Размеры залогов, назначенных судом для Постного и Рябошапки, которые являются одними из ключевых фигурантов расследования, были наименьшими (1 млн грн и 1,5 млн грн соответственно) по сравнению с суммами залогов, установленных рядовым участникам «газовой схемы» (от 50 млн грн до 200 млн грн).

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22 июня Постного и Рябошапку выпустили из Лукьяновского СИЗО, поскольку ранее суд освободил их под залоги, но их сразу задержали.

23 июня в НАБУ заявили, что Постному и Рябошапке сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст.209 Уголовного кодекса Украины («Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем»).

В САП подозревают народного депутата Александра Онищенко как одного из организаторов хищения газа украинской добычи.