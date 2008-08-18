Налоговая закрыла в Севастополе гостиницу гражданина России

В Севастополе налоговая милиция прекратила функционирование незаконно построенной на берегу моря частной гостиницы стоимостью 4 млн. 230 тыс. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой администрации в городе Севастополе.

Двухэтажный дом с номерами для отдыхающих, высоким каменным забором, бассейном, столовой с кухней и баром, сауной, волейбольной площадкой и подземным тоннелем для спуска к морю были возведены приехавшим из России гражданином Х. на территории ранее купленных дачных участков. Иностранец вел бизнес в отсутствие документов на право использования земельного участка, согласования с санитарно-эпидемиологической станцией и управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, лицензии на право реализации алкогольных напитков и табачных изделий. Как следствие, предприниматель не платил налоги.

Сотрудники налоговой милиции провели проверку совместно с работниками МЧС, СЭС, управлением по контролю за использованием и охраной земель Севастопольской городской государственной администрации. Различные нарушения действующего законодательства выявили все представители бригады.

До решения суда гостиничный дом на общую сумму 4 млн. 230 тыс. грн. опечатан и изъят налоговой милицией Севастополя, сообщает пресс-центр.