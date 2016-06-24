Мутированный двухголовый орел не помог скрыть украинскому телеканалу пропаганду Кремля - активисты

Об этом представители "Відсіч" заявили на странице в Facebook по итогам мониторинга украинских телеканалов.

Активисты увидели сериал "Глупая невестка" в эфире 21 июня. Одним из его героев является российский милиционер, поданый в позитивном свете.

"Хотя ему и зарисовали российский шеврон, мутированный двухголовый орел на фуражке выдал его принадлежность. Однако, несмотря на это, такой сериал безнаказанно транслируют на украинском телевидении", - говорится в сообщении.

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У телеканала уже есть одно предупреждение от Нацсовета за сериал "Не зарекайся".

"После этого редакторы должны осторожнее подбирать эфирное контент. Но, или ТРК "Украина" самоубийцы, или просто уверены в своей безнаказанности", - написали активисты.