МИД проверяет гражданство погибших в ДТП в Курской области России

Об этом сообщила УНИАН представитель Департамента консульской службы МИД Украины Ореста Старак.

«Мы получили информацию от нашего посольства в Российской Федерации о том, что сегодня в 5 утра произошла авария вблизи города Фатеж Курской области. В результате этого ДТП погибли пять человек и получили травмы семь человек. Оба автомобиля-участники ДТП были на украинской регистрации», - сказала она.

По словам Старак, гражданство погибших и раненых лиц пока еще устанавливается.

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«Сейчас наше посольство ожидает от компетентных органов РФ уточненной информации, установки данных на этих лиц», - отметила представитель украинского МИД.

Напомним, правоохранительные органы Курской области сообщили о гибели пяти украинцев и травмировании семерых при лобовом столкновении микроавтобуса с грузовиком в Фатежском районе Курской области.