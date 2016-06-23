Пятеро украинцев погибли в ДТП на территории России (фото)

10:06, 23 июня 2016
Общество
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Пять человек погибли и четверо пострадали в результате столкновения микроавтобуса с грузовиком в Курской области (РФ).

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"23 июня 2016 года около пяти утра…произошло лобовое столкновение микроавтобуса Мерседес-Спринтер, двигавшегося по направлению Курск-Москва, с грузовым автомобилем Скания. В микроавтобусе находилось 12 человек", - говорится в сообщении УМВД РФ по Курской области.

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Согласно сообщению, в результате ДТП 5 человек погибли, 7 экстренно доставлены в больницу. Среди пострадавших ребенок 2005 года рождения, за его жизнь борются медики.

46.мвд.рф

По словам руководитель пресс-службы УВМД по курской области Лилии Каменевой, все пассажиры, предположительно, граждане Украины, сообщает ТАСС.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

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