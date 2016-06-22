Грицак рассказал о российском следе в скандале с "секретными тюрьмами" СБУ

Глава СБУ Василий Грицак в интервью изданию Ліга.net заявил о "российском следе" в скандале вокруг "секретных тюрем СБУ".

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На вопрос о том, похож ли скандал вокруг недопуска наблюдателей ООН в некоторые места лишения свободы в Украине на "информационную спецоперацию" россиян, глава СБУ ответил: "Откровенно говоря, мне тоже так кажется. И это легко объяснить. Первое и самое главное: мы пустили наблюдателей к 600 арестованным — подконтрольные Москве группировки "ДНР/ЛНР" только к четырем. Представитель ООН подтвердил, что их не просто не пустили в секретные тюрьмы россиян в "ЛНР". Представителей ООН в принципе не пустили на захваченную террористами "ЛНР" территорию. В Луганск не пустили".

По словам Грицака, наблюдателей ООН не пустили в районное подразделение СБУ, потому что это режимный орган: "Мы собирали юридический консилиум с экспертами по международному праву. Есть украинское законодательство. Есть порядок допуска на объекты, где циркулирует информация ограниченным доступом".

При этом он заявил, что группа ООН требовала полный доступ: "От нас требуют - откройте нам эту дверь, пустите нас сюда, откройте чердак, откройте подвал, откройте здесь. Я дал полный доступ к местам, где мы содержим людей. Абсолютно полный доступ. Но вот приезжает группа иностранцев — 14 человек: пустите нас везде. Ну, как это — везде? Мы им объясняем, что, ребята, да, вы получили мандат на все места, где могут удерживаться люди, а не заходить в каждую комнату, в которую вам захочется".

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"Мне кажется, что российский след в раскручивании в медиа этой истории прослеживается очевидный. Никто ведь не трубит, что сотрудников ООН в принципе не пустили в Луганск. А почему бы не поехать в Горловку? Я оттуда лично забирал людей. И там до сих пор сидят наши заложники, например, в подвале Артемугля. СБУ известны места удерживания более 50 наших граждан из 113. Пожалуйста, поезжайте, посмотрите. Не едут. Мы не отказываемся. Мы открыты. Но нельзя иностранцу просто взять и зайти на режимный объект СБУ. Это запрещено законом. Должна быть соблюдена процедура. Они этого не поняли и требовали пропустить сию минуту и везде. Мы дадим доступ туда, куда захотят — но на режимных объектах только в сопровождении и с соблюдением требований информационной безопасности", - подытожил Грицак.

Как сообщал УНИАН, 25 мая делегация подкомитета ООН по предупреждению пыток обвинила Украину в отказе в полном доступе к местам лишения свободы.

Члены подкомитета были вынуждены прервать свою поездку по Украине, поскольку им отказали в доступе к некоторым местам лишения свободы или временного содержания людей под стражей, подчиненных Службе безопасности Украины.

26 мая СБУ не допустила миссии подкомитета ООН по предупреждению пыток в свои управления в Мариуполе и Краматорске из-за присутствия в ее составе россиянина.